Опитування Зеленського проводять тільки біля 55% дільниць – "Опора"

Опитування президента України Володимира Зеленського проводять біля 55% виборчих дільниць у країні.

Як повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24" координатор громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, біля 55% дільниць волонтери є, біля 45% – немає.

За її словами, найбільша кількість дільниць покрита на Півдні - 78,65%, найменша на Заході – 37,81%. У Центрі – 55,79%, на Сході – 56,87%.

Похибка дослідження попередньо складає 4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент. Воно проходить паралельно з голосуванням на місцевих виборах.

При цьому на деяких виборчих дільницях опитування не стартувало вчасно через відсутність волонтерів.

Волонтерам, які допомагають проводити опитування, заплатять від 500 до 1000 грн за роботу.

У Хмельницькому координатор громадянської мережі "Опора", блогер Андрій Попик зумів сім разів поспіль взяти участь в опитуванні Зеленського.

Організатори опитування "5 запитань від президента" назвали ситуацію в Хмельницькому провокацією.