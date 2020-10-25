Опитування Зеленського проводять тільки біля 55% дільниць – "Опора"

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
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  • Найбільша кількість дільниць покрита на півдні – 78,65%, найменша на Заході – 37,81%

  • Похибка дослідження попередньо становить 4%

В 'Опорі' розповіли, біля скількох дільниць в Україні проводять опитування Зеленського

Опитування президента України Володимира Зеленського проводять біля 55% виборчих дільниць у країні.

Як повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24" координатор громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, біля 55% дільниць волонтери є, біля 45% – немає.

За її словами, найбільша кількість дільниць покрита на Півдні - 78,65%, найменша на Заході – 37,81%. У Центрі – 55,79%, на Сході – 56,87%.

Похибка дослідження попередньо складає 4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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