Розрекламований президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося.

Навіть голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не брав участі в опитуванні.

Багато громадян викладають відео в інтернет, як голосують по 5-10 разів, а "опитувальники" кажуть - "спасибі, робіть нам статистику". Ніякого захисту від повторного голосування немає - але ж це ключове завдання екзит-полу, не допустити фальсифікацій.

Організовано опитування просто знущально і цинічно.

На багатьох ділянках опитувальників взагалі немає. Тобто думка всіх громадян навіть не цікавила організаторів.

Там, де опитування є - найняли дітей, очевидно, за гроші, які нічого не розуміють, і жоден з них не може пояснити - яка фірма найняла, хто найняв, де контракт, як захищаються результати від повторних вкидань?

Поліція збилася з ніг сьогодні, оскільки наші прекрасні пильні громадяни зривають опитування, викликають поліцію для фіксації порушень організаторів опитування.

Сьогодні ввечері ця недобросовісна гра закінчиться. "Результати" "президентського опитування" оголосить керівник проекту Артем Гагарін - музичний продюсер 95 кварталу.