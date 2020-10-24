Опитування Зеленського поставило під загрозу проведення виборів, – Фріз

Через те, що поліграфічні підприємства змушені оперативно друкувати мільйони "опитувальників Зеленського", може бути зірвано друк виборчих бюлетенів на 25 жовтня. Друкарні не справляються з навантаженням. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", голова Харківської територіальної організації партії Ірина Фріз.

За словами політикині, харківське підприємство "Глобус" через авральний режим роботи помилково надрукувало подвійний тираж одних і тих же бюлетенів.

"Всупереч нормам Конституції та Виборчого кодексу Зеленський ініціював проведення опитування громадян у день виборів – 25 жовтня. Організація його проведення здійснюється в авральному режимі. Для друку опитувальників була залучена в Харкові фабрика "Глобус", яка є одним із найбільших поліграфічних підприємств України та неодноразово здійснювала друк виборчих бюлетенів для виборів усіх рівнів", – повідомила Фріз.

Наразі ситуація з друком бюлетенів, за її словами, критична.

"Станом на зараз склалась ситуація, коли попри значні виробничі потужності фабрики друк виборчих бюлетенів опинився під загрозою, а з уже надрукованими відбуваються "дивні" метаморфози. Зокрема, на одній із ТВК ми маємо подвійний друк бюлетенів одного зразка, загальним накладом – 3000, які потрібно утилізувати", – зауважила народна депутатка.

Фріз написала, що за словами працівників фабрики підприємство здійснило друк всього обсягу опитувальників, необхідного для проведення опитування по всій країні.

"А це десятки мільйонів екземплярів. Перевантаження виробництва призвело до перевищення термінів друку, помилок у перерахуванні та пакуванні бюлетенів. Унаслідок дільничні виборчі комісії недоотримали значну кількість виборчих документів", – зазначила Фріз.

За її словами, проведення виборів на деяких дільницях може опинитись під загрозою або розпочатись невчасно.

"Європейська Солідарність" у Харківській області звертається щодо цього випадку до Комітету виборців України та Громадянської мережі ОПОРА", – повідомила Ірина Фріз.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський анонсував проведення загальноукраїнського опитування у день проведення місцевих виборів 25 жовтня. Чимало експертів у такій ініціативі побачили грубе порушення чинного виборчого законодавства і спробу продовжувати політичну агітацію тоді, коли за законом її проводити не можна.

Наразі ні Зеленський, ні керівництво партії "Слуга народу" так і не прояснили остаточно, з яких джерел буде здійснюватися оплата роботи людей, задіяних у проведенні опитування. Разом з тим, за підрахунками Громадської мережі Опора, такий захід може коштувати щонайменше 100 млн грн.