"Опитування Зеленського" – найбільша виборча фальсифікація за всю історію України – Порошенко

Так зване "опитування Зеленського" це найбільша фальсифікація виборчого процесу за всю історію незалежної України. Про це П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив після голосування на місцевих виборах. Марина Порошенко у коментарі журналістам також розповіла про те, якими є першочергові завдання для нового складу Київради.

"Сьогодні ми прийшли, щоб виконати свій громадянський обов’язок і віддали свої голоси за політичну партію, яка на наше переконання може швидко і ефективно вирішити всі проблемні питання у новому складі Київської міськради", – говорить Марина Порошенко. Вона наголосила, що новий склад Київради має одразу переглянути бюджет столиці, щоб виділити додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом, обладнання нових ліжок і залучення додаткового медичного персоналу.

"Також наша команда буде вимагати перегляд і аудит попереднього бюджету Києва для того, щоб виявити проблемні місця і притягнути до відповідальності за бездіяльність винних", – говорить Марина Порошенко.

За її словами, останні півроку принесли Україні не тільки епідемію коронавірусу, а й економічну кризу. "У нас є програма для збереження робочих місць, підтримки малого і середнього бізнесу. Я впевнена, що сьогоднішній день – це день іспиту для влади. І вже скоро ми побачимо оцінку, яку українське суспільство поставить владі", – переконана Марина Порошенко.

"Ми дуже тверді і ми не змінюємо поглядів", – говорить Петро Порошенко.

Порошенко також нагадав, що за його президентської каденції бездоганно, відповідно до міжнародних стандартів були проведені три виборчі кампанії. Він наголосив, що так зване "опитування Зеленського" – це масштабна фальсифікація, яку можна порівняти тільки з "виборами" часів Януковича.

"Я сподівався, що Зеленський схаменеться і цю свою виборчу агітацію, яка відкидає нас від Європи, скасує. Спочатку це називалось "референдумом", потім "опитуванням", потім "соціологією". А потім назвали тим, чим воно є насправді – назаконною передвиборчою агітацією Зеленського і його "слуг". Це найбільша фальсифікація за всю історію України", – наголошує Петро Порошенко.

"Це може бути порівняне лише з фальсифікацією часів Януковича у 2004 році. Я дуже сподівався, що виборча кампанія Януковича, яка отримала назву "Підрахуй", назавжди піде у небуття", – говорить Порошенко.

Порошенко подякував тим виборцям, які ігнорують незаконне опитування. "Нічого, крім шкоди Україні, це не принесе", – наголошує Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Спеціальному безпековому форумі в Києві представив чіткі рекомендації щодо зміцнення позицій України в протистоянні з країною-агресором.