Опитування Зеленського істотно вплинуло на якість виборів – КВУ

Всеукраїнське опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, призвело до низки конфліктів і окремих порушень виборчого законодавства в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

Про це на пресконференції заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Зафіксовано кілька випадків проведення опитування в приміщеннях ДВК.

Зокрема, в Черкасах член ДВК особисто роздавала бланки опитування, а в селищі Утківка Харківської області опитування проводилося на дільниці, до того ж члени комісії закликали не заважати його проведенню.

У Бердянську на дільниці, розташованій у школі №50, конфлікт із волонтерами, які намагалися проводити опитування на дільниці, тривав близько години. Їх усе ж вдалося переконати залишити приміщення.

"Ми говоримо тільки про декілька фактів, масштаби нашого спостереження не дозволяють на 100% охопити територію України і всі виборчі дільниці. Але такі приклади мали місце", – зазначив Кошель.

Також він розповів про випадки, коли інтерв'юерами заважали проводити опитування, висловлювали на їхню адресу образливі зауваження.

Були випадки, коли волонтери висловлювали опитуваним свою думку з приводу питань, що можна розцінити як агітацію.

"Президентське опитування повністю змінило акцент виборчої кампанії і, на нашу думку, досить суттєво вплинуло на якість виборів і на змістовну сторону в останній тиждень кампанії", – сказав глава КВУ.

Він також закликав відмовитися надалі від таких експериментів і повернутися до реальних механізмів народовладдя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результати опитування президента України Володимира Зеленського оприлюднять ближче до вечора 26 жовтня. Про це повідомила заступниця глави парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Соціологічна група "Рейтинг" представила результати екзит-полу щодо 5 питань Зеленського українцям.

П'ять питань Зеленського

Згідно з результатами:

81% українців підтримують довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, 16% – не підтримують.

45% підтримують створення на Донбасі вільної економічної зони, 43% – не підтримують, 12% – не визначилися.

95% згодні з тим, що потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді, 4% – не підтримують.

70% схвалюють легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих, 24% – не підтримують.

78% вважають, що Україні потрібно порушувати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, 10% – не підтримують, 12% – не змогли відповісти.

Які наслідки опитування для України

В Офісі президента України вже повідомили, що опитування Зеленського не матиме юридичних наслідків, а стане лише одним із "інструментів демократії".

На думку ОП, така анкета дасть українцям змогу висловитися про те, що важливо для нашого суспільства, без "втручання ангажованих експертів і політиків, схильних до маніпуляцій".

Водночас соціолог Андрій Єременко пояснив, що опитування Зеленського не має стосунку до соціології, а ймовірніше несе політичний контекст.

Додамо, що 41% українців не довірятимуть результатам опитування президента. Усього 43% населення висловили свою довіру до опитування. Водночас найбільший рівень довіри до опитування Зеленського висловили виборці партії "Слуга народу" – 87% респондентів.

Крім того, порівну опитаних українців вважають, що опитування президента – це "щирий намір" і "політична технологія" – по 44%.

За словами журналіста і військового експерта Юрія Бутусова, партія "Слуга народу" порушує ст. 51 і 52 Виборчого кодексу України.