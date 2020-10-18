Опитування від Зеленського: в ЗМІ оприлюднили формат проведення

"Всенародне опитування" від Володимира Зеленського на місцевих виборах 25 жовтня проводитимуть волонтери в білих накидках із написом "5 питань від президента".

Ці та інші деталі про формат його проведення розкрило видання LB.ua, зазначивши, що отримало дані з власних джерел. Інформація подана як скриншоти з презентації (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Згідно з документом, у день виборів біля виборчої дільниці стоятиме волонтер. Він даватиме громадянам, коли вони виходитимуть із дільниці, анкету з раніше озвученими главою держави запитаннями.

Зазначається, що опитування виключає будь-яку агітацію, його проводитимуть винятково серед охочих виборців. Після заповнення анкети людина має опустити її у відповідну скриньку.

"Кожен волонтер одягнений у манішку, що брендована логотипом та назвою опитування", – йдеться в поясненні до проєкту.

Відомо, що структура мережі опитування включатиме обласних, районних координаторів та волонтерів опитування. Обов’язки кожного з них прописано в оприлюдненому документі.

Документ щодо опитування від Зеленського

Ідея проєкту "всенародного опитування"

Формат проведення опитування від Зеленського

Інструменти "всенародного опитування"

Принципи проведення "всенародного опитування"

Структура мережі, яка проводитиме опитування від Зеленського на виборах

Деталі щодо проведення "всенародного опитування"

Цілі для районного координатора "всенародного опитування"

Цілі для районного координатора

Цілі для волонтера, який проводитиме опитування

Задачі волонтера, який проводитиме опитування

Задачі волонтера для проведення серед виборців опитування від Зеленського

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