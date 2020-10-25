Опитування від Зеленського почалось хвилею порушень: українці розповіли про головні проблеми

Всеукраїнське опитування від президента Володимира Зеленського в низці регіонів почалося з порушень. Про це на своїх сторінках у соціальних мережах написали українці, які вже побували на виборчих дільницях. Інформацію підтвердив директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Так, частина волонтерів стоїть у дверях дільниць, чимало з них не мають із собою документів посвідчення особи, а дехто і взагалі може бути неповнолітнім.

Як насправді проходить опитування від президента в день місцевих виборів в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Опитування не є обов’язковим

Інтерв'юери мають працювати поза виборчою дільницею й ні за кого не агітувати. Вони мають опитувати громадян уже після того, як ті проголосують на виборах, написав на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. І додав: будь-яке опитування саме в такий спосіб не порушує закону України: "Воно не встановлює особу, яка відповідає на питання, і не розкриває її персональних даних, як це є в бюлетені. Окрім того, це опитування не є обов’язковим, тому люди можуть брати в ньому участь лише за бажанням".

Напередодні проведення в "Слузі народу" нагадали, що інтерв'юери мають бути у спеціальних манишках та з опломбованими урнами з надписом "5 питань від президента".

Їм заборонено мати із собою будь-яку агітацію та перебувати на території виборчих дільниць. Після закінчення опитування урни відвезуть у місце підрахунку голосів, невикористані бланки знищать, а на використаних підрахують голоси і складуть за результатами підрахунків протоколи.

Бланки заповнюють на коробах голосування

Однак, за даними Кошеля, фактично на більшості українських дільниць опитування почалося не з 8-ї ранку, а з 10-ї (зокрема, інтерв’юерів не було на дільниці по вулиці Тургенєвській, 71 у Києві, де близько 9:30 ранку голосував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. – Ред). Це дає підстави говорити, що в опитуванні не взяли участь виборці переважно старшої вікової групи, які приходили голосувати в ранковий час.

"Це вказує на репрезентативність. Окрім того, опитування проводиться у відкритий спосіб: виборці заповнюють бланки на коробах голосування. Це алогічно й не відповідає завданням, які ставлять перед собою автори опитування. Або інтерв’юери розповідають виборцям деталі від переваг Будапештського меморандуму чи кількості народних депутатів, що часто призводить до конфліктів", – наголосив Кошель OBOZREVATEL.

Станом на 12-ту дня неділі, 25 жовтня, Комітет виборців уже зафіксував три факти незаконної агітації з боку інтерв’юерів. Зокрема, на Харківщині президентське опитування проводилось прямо на території виборчої дільниці. А голова комісії навіть заявляла, що потрібно допомагати активістам і не чинити їм спротиву.

Із огляду на дописи українців у соцмережах, чимало з них вважають, що це опитування не що інше, як прихована агітація за пропрезидентську силу в день виборів, що суворо заборонено законом. Друга претензія – в інтерв'юерів часто немає документів посвідчення особи, а чимало з них за віком виглядають як неповнолітні. Загалом же, на думку людей, в опитуванні беруть участь переважно особи віком 50+.

"Стилістика й виконання самих анкет і коробів для опитування нагадує стилістику передвиборчої кампанії партії "Слуга народу". Це використання шрифтів, окремих елементів і цифр, що зображені на бордах 2019-2020 років. Це може привертати увагу виборця до окремої політичної сили. Виглядає як звичайна маніпуляція. Але так робило чимало політичних партій і в день тиші, і в день голосування", – підсумував Кошель.

Що ж хоче знати президент

Нагадаємо, що загалом в опитувальнику від президента 5 питань. Ось вони:

Чи варто довічно ув'язнювати за корупцію

Чи варто створювати вільну економічну зону на окупованій частині Донбасу

Чи варто скорочувати кількість народних депутатів до 300

Чи варто легалізовувати канабіс у медичних цілях

Чи варто використовувати Будапештський меморандум для відновлення територіальної цілісності України.

Ще всередині жовтня джерело в Офісі президента наголосило OBOZREVATEL, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків. А вся критика, яка спостерігалась навколо цієї ідеї, на Банковій вважається як "супротив самому опитуванню": "Політика в Україні потребує суттєвих змін, а класичні політичні групи ніколи не були зацікавлені в проведенні справді фактичних референдумів та опитувань. Вони завжди хотіли формувати тільки той порядок денний, який би їх влаштовував. Незважаючи на весь супротив – опитуванню бути".

Опитування оплатить пропрезидентська сила "Слуга народу". За підрахунками громадських активістів, це обійдеться їм у більш як 100 млн грн. Волонтерам за день роботи, з 8-ї ранку до 20-ї вечора, заплатять по 1,2 тис. грн.