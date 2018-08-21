Опитування: В Україні зараз найвища кількість прихильників незалежності

Соціологи зафіксували рекордну за час своїх опитувань кількість тих, хто підтримує незалежність України. Водночас опитування показало незначне скорочення українців, які називають себе патріотами.В Україні стало більше людей, які підтримують незалежність країни. Про це свідчать результати проведеного соціологічною групою "Рейтинг" опитування серед українських громадян. Підсумки дослідження оприлюднено у вівторок, 21 серпня, на сайті "Рейтингу".

Згідно з висновками соціологів, з часу проведення подібних опитувань цьогоріч зафіксовано найбільше число тих, хто підтримав би проголошення незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір. У серпні 2018-го у країні 79 відсотків прихильників української незалежності. Для порівняння, 2012 року таких було 62 відсотки. У 2014 і 2017 роках проголосувати за незалежність були би готові по 76 відсотків респондентів.

Як відомо, у грудні 1991 року понад 90 відсотків громадян, які взяли участь у референдумі, проголосували за незалежність України.

Показовим у цьому питанні виявилися фактори освіти та рівня доходів. Серед респондентів з нижчим рівнем освіти та нижчими доходами прихильників української незалежності менше.

А ось про збільшення кількості українців, які вважають себе патріотами, говорити не можна. Нині такими назвали себе 82 відсотки опитаних громадян. Це майже стільки ж, як і 2017 року. Пік у своїх дослідженнях "Рейтинг" зафіксував у 2014 році - 86 відсотків тих, хто назвав себе патріотом. У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично настроєних громадян перевищує 75 відсотків, наголошують соціологи.

Водночас збільшилася кількість тих, хто в першу чергу ідентифікує себе як громадянина України - зараз таких 66 відсотків. У 2014-му цей показник був на два відсоткових пункти менше. Просто людиною нині себе називають 29 відсотків, громадянином світу - 9 відсотків. Також, зокрема, по шість відсотків респондентів визначили себе європейцем і радянською людиною. У цьому запитанні можна було обрати до трьох відповідей одночасно.

УПЦ КП як правонаступниця православ'я Київської Русі

Майже 70 відсотків вважають спадкоємицею Київської Русі скоріше Україну, ніж Росію. Приміром, 2008 року таких людей було 54 відсотки. Крім того, 52 відсотки опитаних зазначили, що Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) радше має право вважатися історичною правонаступницею православної церкви, утвердженої в Київській Русі 1030 років тому. УПЦ МП такою правонаступницею назвали 12 відсотків респондентів.

Опитування проводилося з 3 по 10 серпня 2018 року.