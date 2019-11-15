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15 листопада • оновлено в 11:35
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"Описав майбутнє": Казарін вказав на тривожний знак в інтерв'ю Коломойського

2.1т
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Скандальні проросійські висловлювання олігарха Ігоря Коломойського в гучному інтерв'ю New York Times є тривожним сигналом. Адже мільярдер, маючи певну інсайдерську інформацію, цілком міг описувати найближче майбутнє України.

Таку думку у статті для "Крим. Реалії" висловив український журналіст Павло Казарін. Крім того, він нагадав, що, озвучуючи настільки цинічну позицію, Коломойський керувався особистими бізнес-інтересами.

"Все змінюється. Україна не втомлюється це доводити. Герої стають антигероями, кумири перетворюються на вигнанців, а відстань від крайності до крайності не настільки вже й велика. У 2019-му олігарх Ігор Коломойський звучить зовсім інакше, ніж у 2014-му. На самому початку війни він пропонував націоналізувати українську власність російських олігархів. Обіцяв нагороди за затримання бойовиків. Називав Володимира Путіна "шизофреніком маленького зросту". Через п'ять років все змінилося. Втім, нічого дивного. Ігор Коломойський – сам собі інститут", – пише журналіст.

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Він наголосив, що в кожен конкретний момент часу олігарх говорить лише те, що вигідно йому самому, тому було б дивно, якби він вчиняв інакше. Адже Коломойський вирішує свої завдання, і якщо українське майбутнє в них не вписується – тим гірше для українського майбутнього.

"Роль особистості у вітчизняній історії постійно виявляється визначальною. Форма часто перемагає зміст. А вміння вдавати давно важливіше за вміння бути. Можливо, Ігор Коломойський це чудово знає – і в інтерв'ю The New York Times лише описує наше недалеке майбутнє", – попередив Казарін.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

"РБК-Україна"

Він зазначив, що виклики для України посилюються ще і тим, що протягом останніх декількох років вона переживає колосальні трансформації.

"Новій Україні всього п'ять років. А тій колишній, яка "підчерев'я" і "буфер", – десятки і сотні. Ветеранів кілька сотень тисяч, а байдужих – мільйони. Європа вимагає болючих реформ, а Росія вимагає лише не чинити опір. Завжди є люди, для кого прапори – це набір ниток, і гімн – набір нот. Програш можна назвати миром, роззброєння пояснити економією, а боягузтво – розсудливістю", – пише журналіст.

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Що стосується Росії в цьому сценарії, то вона, переконаний Казарін, не ставить під сумнів приналежність Донбасу, а лише намагається його Україні повернути, але зі своїми мотивами.

"І поверне вже завтра – щойно Київ дасть на це добро. А потім Донбас сам зробить із Україною все те, що необхідно Москві. Термінологія дозволяє дипломатії творити дива. Можна перейменувати війну на загострення. Назвати патріотів радикалами. Оборону – агресією. Можна спробувати обнулити нову Україну в ім'я повернення до колишньої. Тієї самої, що існувала до 2014-го. Але є одне але. Крим", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Ігор Коломойський Павло Казарін
Місце
Україна
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