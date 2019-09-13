"Опинившись перед Путіним..." Зеленський придумав потужну відповідь президенту Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому є що сказати під час першої зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним.

У кулуарах форуму YES у Києві 13 вересня він відповів на запитання журналіста: "Опинившись перед Путіним, що ви йому спершу скажете?" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"У мене дуже багато всього, є що сказати... Так (стратегію строю. - Ред.)" — сказав глава держави.

Володимир Зеленський Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку свого виступу Зеленський влаштував інтерактив і запитав у залу, що для них означає щастя.

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