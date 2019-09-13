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13 вересня • оновлено в 12:18
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"Опинившись перед Путіним..." Зеленський придумав потужну відповідь президенту Росії

2.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому є що сказати під час першої зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним.

У кулуарах форуму YES у Києві 13 вересня він відповів на запитання журналіста: "Опинившись перед Путіним, що ви йому спершу скажете?" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"У мене дуже багато всього, є що сказати... Так (стратегію строю. - Ред.)" — сказав глава держави.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот

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"Є ідеї!" Зеленський зробив багатообіцяючу заяву щодо Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку свого виступу Зеленський влаштував інтерактив і запитав у залу, що для них означає щастя.

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Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Роль учит ....и то если на гастроли позовут Квартал 95.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Какие напитки предпочитаете?
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Клоун, будет на коленях перед Путиным стояти с открытым ртом, по хiхляцкой привычке)
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Невмерущий Чахлик, Ну у москалей мы этому никогда не научимся, а вот ляжки обдрищит и ереси нагородит это 100%.
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