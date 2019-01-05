''Опинимося оточені'': Цимбалюк розкрив загрозу злиття Білорусі з Росією для України

Якщо Росії вдасться реалізувати сценарій щодо поглинання Білорусі, то Україна опиниться оточена з усіх боків територіями ворога.
Це негативно вплине на хід визвольної війни на Донбасі, зазначив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Найголовніше для нас — якщо впадете ви, то ми опинимося фактично оточені Російською Федерацією. І з точки зору війни це не на нашу користь. Тому тримайтеся і боріться за свою країну", — звернувся він до білорусів.
Володимир Путін і Олександр Лукашенко
Крім того, Цимбалюк застеріг і українців від оманливих надій про те, що Росія перемкнеться з України на Білорусь і змінить свою жертву для військового вторгнення. Журналіст упевнений, що агресор цілком може собі дозволити спробу завоювання обох країн.
"Якщо на початку може здатися, що Кремль відволічеться на Білорусь і нам стане на якийсь час легше, на це розраховувати не варто. Адже Росія — країна велика, потужна, і коли питання стосуються якихось поганих справ, сил у них вистачить. Тому давайте будемо пильними", — закликав Цимбалюк співвітчизників.
Роман Цимбалюк
Facebook Романа Цимбалюка
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 грудня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження щодо створення робочої групи з інтеграції Білорусі та РФ.
30 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав главу Росії Володимира Путіна з Новим роком, заявивши, що союз двох народів відбувся.
31 грудня під час новорічного звернення Лукашенко проігнорував тему тіснішої інтеграції з Росією і закликав громадян "зміцнювати свою державність".
Головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов висловив думку, що протягом трьох-чотирьох років Росія і Білорусь дійсно можуть стати єдиною державою. Таким чином, Мінськ розрахується з Москвою за певні преференції власним суверенітетом.
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".