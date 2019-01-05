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''Опинимося оточені'': Цимбалюк розкрив загрозу злиття Білорусі з Росією для України

1.4тЧитати матеріал російською

Якщо Росії вдасться реалізувати сценарій щодо поглинання Білорусі, то Україна опиниться оточена з усіх боків територіями ворога.

Це негативно вплине на хід визвольної війни на Донбасі, зазначив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Найголовніше для нас — якщо впадете ви, то ми опинимося фактично оточені Російською Федерацією. І з точки зору війни це не на нашу користь. Тому тримайтеся і боріться за свою країну", — звернувся він до білорусів.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Крім того, Цимбалюк застеріг і українців від оманливих надій про те, що Росія перемкнеться з України на Білорусь і змінить свою жертву для військового вторгнення. Журналіст упевнений, що агресор цілком може собі дозволити спробу завоювання обох країн.

"Якщо на початку може здатися, що Кремль відволічеться на Білорусь і нам стане на якийсь час легше, на це розраховувати не варто. Адже Росія — країна велика, потужна, і коли питання стосуються якихось поганих справ, сил у них вистачить. Тому давайте будемо пильними", — закликав Цимбалюк співвітчизників.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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