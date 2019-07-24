"Опікають ф*шисти": Захарова накинулася з обвинуваченнями на Україну

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова накинулася на українців, звинувачуючи їх в націоналізмі і провокаціях проти Кремля на міжнародній арені.
Істеричний пост розмістила вона на своїй сторінці в Facebook.
Приводом для цього стало затримання двох громадян Італії і одного громадянина Швейцарії в рамках антитерористичного розслідування, яке велось в північних областях Італії. Як з'ясувалося, вони воювали на боці сепаратистів на Донбасі.
Марія Захарова
DW
При цьому, віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що "допоміг виявити арсенал зброї, повідомивши спецслужбам про погрози від групи українських радикалів".
За це і зачепилася Захарова, заявивши, що до справи нібито причетний український нацгвардієць Віталий Марків, несправедливо засуджений в Італії до 24 років в'язниці за причетність до вбивства фотографа Андреа Роккеллі.
"А заяви української сторони, які послідували за цим, як з рогу достатку окропили інформаційні поля. Посол України в Італії Євген Перелигін в ексклюзивному інтерв'ю італійському журналу "Форміка" сказав буквально наступне: "Судовий процес проти Віталія Марківа і винесений йому вирок – доказ широкомасштабної російської операції на італійській території з дискредитації опору України агресії з боку Росії ", – написала Захарова.
Вона також обурилася заявами російського журналіста Аркадія Бабченка і колишнього лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша про гру "Італії на боці Росії" і про те, що найманці, які воювали на Донбасі, повинні відповісти.
"Все ще не віриться, на краю якої пекельної прірви хочеться написати "стояла", але забобонно залишу "стоїть" Україна? Чи туман розсіявся і стали проступати коричневі відтінки місцевого націоналізму, який багато років втілювали в життя каральні загони, які стали частиною збройних сил країни, і режим, опікуваний ф*шистськими елементами? Ой, забула: #іхтамнєт", – висловилася Захарова.
"Як міжнародне співтовариство щось помітить, якщо йому його ж ЗМІ піднесли історію з збройовими арсеналами як виявлення схрону "проросійських елементів Донбасу"? Ми ж пам'ятаємо ці чудові заголовки Євроньюс і інших "чесних" західних агенств", – огризнулася вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.
Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.
Марків категорично спростовував висунуті звинувачення. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: на той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.
12 липня українського нацгвардійця засудили до 24 років ув'язнення.
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