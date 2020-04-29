От редакции: За схемами, о которых у себя в Facebook пишет Светлана Крюкова стоит Борис Баум – бизнесмен, претендент на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине, и Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента Украины.

Дорогие друзья, мы на пороге огромного коррупционного скандала.

По масштабу этот скандал ничем не уступает событиям, которые развернулись вокруг Укроборонпрома и Свинарчуков, которые его разворовывали.

А теперь по сути. Все слышали про известные президенские самолёты, которые совершают чартерные рейсы и доставляют средства индивидуальной защиты для обеспечения медучреждений. Сначала это были Боинги компании SkyUP. Теперь уже в воздух подняли и Мрию.

Наш гарант каждый вечер искренне убеждает всю страну в том, что все это делается с целью обеспечить медучреждения всем необходимым - для борьбы с эпидемией.

Однако есть и обратная сторона медали, о которой мало, кто знает, но скоро узнают все.

Так вот. Кроме средств индивидуальной защиты близкое окружение президента занимается контрабандой товаров медицинского и другого назначения для коммерческих компаний крупных торговых сетей и других интересантов. Контрабанда это без документов, за нал, по-жлобски.

Малый и средний бизнес находятся на грани банкротства. Выходят с митингами под Кабмин. В то время, как отдельные приближенные швондеры Зеленского богатеют с каждым рейсом.

Масштаб этой аферы огромный. Потому что на каждом борту вместе со средствами индивидуальной защиты летит часть груза, который сбывается через коммерческие сети. Имена этих дельцов, принимающих участие в операции "Баум" хорошо известны.

Наше издание, и я в частности, провожу глубокое расследование о деятельности всех задействованных в контрабанде на эпидемии. В связи с этим прошу всех заинтересованных лиц, бизнесменов, которые тем или иным образом сталкивались с группой высокопоставленных чиновников и вели переговоры по перевозке коммерческих грузов, поделиться информацией. Конфиденциальность гарантирую.

По итогам расследования полетят головы.

Всем не хворать и температуры 36,6

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