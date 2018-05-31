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Операція "Бабченко": в США попередили Україну про серйозні наслідки

7.9тЧитати новину російською

Спецоперація Служби безпеки по інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка може мати негативні наслідки для української влади

Про це заявив колишній високопоставлений чиновник Міноборони США і директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер в інтерв'ю "Голосу Америки" .

Зокрема, за його словами, проведена правоохоронцями спецоперація може викликати довгостроковий наслідків, які стосуються довіри до СБУ і в цілому до інститутів уряду.

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"Відтепер люди будуть сумніватися. На жаль, в наступний раз, коли трапиться трагедія, і журналіст або дисидент буде убитий, кожен візьме паузу і задумається, чи є ця новина правдивою. І це сумно наслідок в довгостроковій перспективі", - підкреслив Карпентер.

Він пояснив, що Росія тим часом безсумнівно буде активно використовувати цю ситуацію і ставити під сумнів взагалі правдивість західних джерел інформації.

І це при тому, що зараз довіра до ЗМІ і медіа в світі падає, тому такі дії зараз є особливо небезпечними.

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Також екс-чиновник висловив надію, що представники СБУ завдяки своїм діям дійсно зібрали достатньо доказів проти замовників і виконавців цього злочину.

"Якщо це дійсно був єдиний спосіб, щоб зберегти життя людини і зловити потенційного вбивцю, тоді ця ситуація має якусь міру виправдання. Але треба задатися питанням, це був єдиний спосіб так поступати. І очевидно, введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну . це не сходить з рук, і в даній ситуації це з рук не зійде", - підсумував Карпентер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст знайшов оригінал "сценарію вбивства" Бабченка, яке виявилося інсценуванням.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Теми
Замах на вбивство Аркадія БабченкаРосійсько-український конфлікт
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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