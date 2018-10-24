МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

ООН: Зустріч Кім-Трамп не покращила життя людей в КНДР

42

У КНДР бракує їжі, доступу до охорони здоров'я та поваги до прав людини, кажуть в ООН. Дипломатична розрядка не змінила ситуацію.Попри політичний прогрес щодо Корейського півострова після зустрічі президента США Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина, ситуація з правами людини у КНДР залишається без змін поганою. Про це заявив доповідач ООН з питань Північної Кореї Томас Квінтана у вівторок, 23 жовтня.

Квінтана закликав Пхеньян продемонструвати готовність до обговорення прав людини та співпраці з профільними органами ООН. Утім, він визнав, що очікувати повної відкритості від фактично закритої держави - "нереалістично". Свої оцінки він робив не безпосередньо з країни, а на основі свідчень утікачів з КНДР. Вони повідомляють про постійну нестачу їжі, брак доступу до медицини, а також жорстоке поводження з ув'язненими.

"Так миру, проте мир треба будувати на основі гарантування базових свобод та прав людини", - наголосив він стосовно відносної розрядки на Корейському півострові та зближення двох Корей, уточнює агенція новин dpa.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги