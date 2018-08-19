ООН закликає збільшити підтримку мирних жителів на Сході України

Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані закликала міжнародну спільноту більше допомагати цивільному населенню Сходу України, котре потерпає від обстрілів та має складнощі з доступом до медичних послуг і освіти.Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала захистити мільйони цивільних громадян України, які страждають внаслідок активних бойових дій на Донбасі. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у неділю, 19 серпня, на сайті представництва ООН в Україні. Заклик пролунав з нагоди відзначення 10-го Всесвітнього дня гуманітарної допомоги.

Координаторка системи ООН в України Оснат Лубрані звернулася до міжнародного співтовариства з проханням розширити необхідну гуманітарну допомогу людям, котрі потерпають від конфлікту на Донбасі, та збільшити їхню підтримку.

"Мільйони українських чоловіків, жінок та дітей, які живуть біля 450-кілометрової лінії зіткнення, стикаються з загрозою обстрілів та снайперського вогню, а також ризиками, пов'язаними з великою кількістю мін та боєприпасів, що не розірвалися", - зазначила Лубрані.

Лубрані закликала держави-члени ООН продемонструвати солідарність з людьми в Україні.

За даними ООН, за роки конфлікту на Сході України понад три тисячі цивільних осіб - чоловіків, жінок та дітей - загинули, та більш ніж дев'ять тисяч були поранені. Понад 3,4 мільйона людей мають труднощі з отриманням продуктів харчування, доступом до питної води, житла, медичних послуг та освіти.

За перше півріччя 2018 року понад 600 тисяч українських мирних громадян у постраждалих районах України отримали необхідну гуманітарну допомогу, йдеться на сайті ООН в Україні. Також місцеві, національні та міжнародні гуманітарні організації працюють над тим, аби надати у 2018 році допомогу приблизно 2,3 мільйона людей, котрі внаслідок конфлікту опинилися в уразливому становищі.