ООН задокументувала нові порушення прав людини Росією в Криму, – Кислиця

У доповіді генсека ООН Антоніу Гутерреша задокументовані нові порушення Росії в окупованому Криму, зокрема щодо застосування там російського кримінального законодавства.

Про це "Укрінформу" заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він зазначив, що це є порушенням міжнародного гуманітарного права.

"У доповіді Генсека ООН чітко визначено Автономну Республіку Крим та місто Севастополь як тимчасово окуповані Російською Федерацією території України. Крім того, наголошується, що Росія продовжила застосовувати на окупованих територіях своє кримінальне законодавство. Такі дії є черговим порушенням окупантом міжнародного гуманітарного права", – зазначив він.

Постпред звернув увагу, що в документі наводяться конкретні факти порушення прав підсудних і відсутності неупередженого публічного судочинства, у затриманих немає належного захисту, їм не дозволяють зустрічатися з українськими консулами. Окремо йдеться про тортури і примусове переміщення підсудних і засуджених на територію РФ.

За словами Кислиці, генсек ООН також вказав на те, що російські окупаційні власті досі не дають провести моніторинг ситуації на півострові Управлінню верховного комісара ООН із прав людини.

Крім того, в доповіді йдеться про обшуки і рейди проти кримських татар, порушення свободи зібрань, свободи слова, заборону діяльності Меджлісу. Також незаконним є автоматичне поширення громадянства РФ на українців, які проживають у Криму.

Кислиця додав, що доповідь допоможе в міжнародному тиску на Росію з метою деокупації півострова і притягненні її до міжнародно-правової відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державний департамент США зажадав від Росії повернути Україні анексований Крим і звільнити незаконно ув'язнених українців.