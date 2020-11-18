ООН підтримала заклик України посилити тиск на РФ через Крим

Генеральна асамблея ООН підтримала проєкт посиленої резолюції України щодо прав людини в окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України 18 листопада. Документ підготовлено на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН.

У них задокументовані численні факти масових порушень прав людини на окупованих Росією територіях.

Ключовим елементом оновленого проєкту став заклик до міжнародного співтовариства посилити тиск на РФ, щоб примусити її до виконання міжнародних зобов'язань як держави-окупанта.

Також у резолюції "органи" на тимчасово окупованих територіях України кваліфіковані як "окупаційна влада Російської Федерації".

У документі зазначено, що Росія продовжує протиправну діяльність, переселяючи російських громадян на півострів і примусово змінюючи громадянство, щоб змінити демографічний склад населення.

Це негативно впливає на економічні та соціальні права кримчан і змушує їх залишати Крим, що є прихованою формою депортації.

Серед важливих положень проєкту відзначено заклик припинити кримінальне переслідування за ухиляння від військового призову і констатація ролі ФСБ РФ у задокументованих випадках катувань.

У документі також привернули увагу до системних політичних репресій проти представників кримськотатарського народу, чергових необгрунтованих вироків політичним в'язням, переслідуванню Православної церкви України в Криму.

Резолюція вимагає від РФ негайно припинити грубі порушення прав людини і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних механізмів, включно з моніторинговою місією ООН із прав людини в Україні та Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на територію тимчасово окупованого півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив другу доповідь про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, які 2014 року анексувала Росія.