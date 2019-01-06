ООН: Кількість жертв торгівлі людьми у світі зростає

За даними ООН, більшість із них ставали жертвами сексуального насильства та примусової праці.У світі зростає кількість жертв торгівлі людьми, йдеться у доповіді Управління ООН з наркотиків і злочинності, оприлюдненій у неділю, 6 січня. Зокрема, у 2016 році було зареєстровано близько 25 тисяч жертв торгівлі людьми. У деяких країнах цей показник збільшився на 39 відсотків у порівнянні 2011 роком. В ООН відзначають, що збільшення кількості випадків торгівлі людьми може бути пов'язаним з покращенням відстежування таких порушень в окремих регіонах.

Майже три чверті жертв - це жінки або дівчата. У 60 відсотках випадків вони піддаються сексуальній експлуатації. Найбільш поширеним такий вид експлуатації є в країнах Африки та Близького Сходу.

Чоловіки-жертви торгівлі людьми використовуються в основному для примусової праці. Велику кількість жертв примушували до жебрацтва, а також продавали з метою вилучення у них органів для донорства. Згідно з даними ООН, два відсотки людей стали жертвами одразу декількох видів правопорушень.

Управління ООН відзначило, що у багатьох країнах торгівля людьми є кримінальним злочином. Втім, багато винних в цьому злочині залишаються непокараними.

За даними Федерального відомства кримінальної поліції ФРН, у 2017 році в Німеччині зареєстрований 671 випадок торгівлі людьми, що на 25 відсотків більше, ніж у попередньому році. В Україні у 2014-2017 роках міністерством соціальної політики було виявлено 418 жертв торгівлі людьми, в тому числі 209 чоловіків, 169 жінок та 40 дітей.