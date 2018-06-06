ООН і уряд М'янми домовилися про заходи з репатріації рохінджа

В ООН говорять про перший крок для повернення рохінджа до М'янми. Правозахисники зауважують, що умови поки несприятливі для повернення біженців.Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) та Програма розвитку ООН у середу, 6 червня, підписали меморандум про порозуміння з урядом М'янми щодо допомоги у репатріації близько 700 тисяч біженців етнічної меншини рохінджа, які минулого року втекли з М'янми до Бангладеш. Про це повідомила глава уряду М'янми Аун Сан Су Чжі на своїй сторінці у Facebook.

Координатор від ООН Кнут Остбі назвав меморандум "першим і необхідним кроком" для повернення рохінджа, цитує агентство epd. При цьому в ООН визнають, що "умови поки не є сприятливими для добровільного повернення" біженців. Правозахисники висловлюють сумнів, що рохінджа, які не можуть стати громадянами, позбавлені доступу до медичної допомоги і свободи пересування, захочуть повертатися до величезних таборів після того, як їхні села було спалено військовими М'янми.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2017 року група бойовиків рохінджа вчинила кілька нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію в регіоні Ракхайн, де компактно мешкала нацменшина. 6700 рохінджа убили у М'янмі лише за перший місяць від початку операції, повідомляла міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF). ООН характеризує дії військових у М'янмі як "етнічні чистки".

Від серпня 2017 року з М'янми до Бангладеш утекли близько 700 тисяч представників рохінджа. Передбачалося, що повернення почнеться ще в лютому, однак багато втікачів відмовляються повернутися до М'янми.

За різними оцінками, у М'янмі було понад мільйон мусульман-рохінджа. Вони десятиліттями зазнають дискримінації в країні, де більшість населення - буддисти. Багато рохінджа не мають паспортів.