ООН: геноцид рохінджа у М'янмі триває

В ООН занепокоєні тривалим насильством у М'янмі. Справу хочуть передати спецтрибуналові.Розслідувачі ООН заявляють, що у М'янмі триває геноцид мусульман-рохінджа. Про це вони сказали в середу, 24 жовтня, представляючи доповідь Раді Безпеки, та закликали передати цю справу міжнародному трибуналові, повідомляє AFP.

Керівник групи дослідників Марзукі Дарусман заявив, що тривають не лише масові вбивства, але й остракізм населення, запобігання народженню дітей та переселення в табори. "Ми переконані, що можна робити висновок про геноцид", - наголосив він. У доповіді ідеться, серед іншого, про політичну та військову еліту азійської країни, як-от головнокомандувача Мін Аунг Хлайна, якого в ООН пропонують покарати за злочини проти людяності. М'янма ж ці закиди заперечує.

На основі аналізу супутникових знімків, інтерв'ю з понад 850-ма свідками та жертвами в доповіді описуються масові вбивства військовими людей у селах у регіоні Ракхайн. Повідомляється, зокрема, що чоловіків систематично вбивали, дітей топили та спалювали, а жінок ґвалтували. Масштаб сексуального насильства не залишає сумнівів, що армія використовувала зґвалтування як "військову тактику", йдеться у звіті.

У вересні прокурорка Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуда заявила про початок попереднього розслідування щодо можливих воєнних злочинів та злочинів проти людяності під час депортації мусульман-рохінджа із М'янми до Бангладеш.