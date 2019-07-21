Онищенко все-таки не піде на вибори: що трапилося

Касаційний суд у складі Верховного суду задовольнив апеляцію ЦВК на рішення Шостого адмінсуду Києва, який зобов'язав комісію зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом у депутати на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Так, було встановлено, що "надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи призвело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку", йдеться у заяві ЦВК.

"Рішенням Верховного Суду від 21 липня задоволено апеляційну скаргу ЦВК, яку Комісія подала на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким ЦВК зобов'язали зареєструвати Онищенко О.Р. кандидатом у народні депутати в окрузі № 93", – відзвітували там.

Олександр Онищенко ТСН

І додали, що Верховний Суд прийшов до висновку, що обставини, на які посилався Онищенко, а саме навчання за кордоном, і які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на момент прийняття судового рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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