"Є куди їхати – в Росію": одіозний ексдепутат Онищенко попросив політичного притулку

Екснардеп-втікач Олександр Онищенко попросив політичного притулку в Німеччині.

Крім того, у колишнього депутата Верховної Ради є російський паспорт, і якщо Берлін йому відмовить, він поїде в РФ. Про це повідомив адвокат Онищенка Інго Міноджіо, передає Deutsche Welle.

"У Олександра Онищенка є російський паспорт. А посвідки на проживання в Німеччині в нього немає. Тому ми повідомили суду, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати – в Росію", – сказав правозахисник.

Юрист вважає, що "в Україні існує небезпека для життя та здоров'я його підзахисного".

Він також вказав на "катастрофічні умови утримання в слідчих ізоляторах в Україні".

Олександр Онищенко може поїхати в Росію Delo.ua

Додамо, зараз Онищенко знаходиться під вартою в Німеччині в очікуванні рішення суду про екстрадицію в Україну.

Національне антикорупційне бюро звинувачує його в завданні збитків державі на суму в близько трьох мільйонів гривень за незаконні операції при видобутку і продажу газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Німеччині в місті Аахен 29 листопада правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, який втік і перебуває у розшуку.

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