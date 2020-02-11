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11 лютого • оновлено в 22:36
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"Є куди їхати – в Росію": одіозний ексдепутат Онищенко попросив політичного притулку

4.8т
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Екснардеп-втікач Олександр Онищенко попросив політичного притулку в Німеччині.

Крім того, у колишнього депутата Верховної Ради є російський паспорт, і якщо Берлін йому відмовить, він поїде в РФ. Про це повідомив адвокат Онищенка Інго Міноджіо, передає Deutsche Welle.

"У Олександра Онищенка є російський паспорт. А посвідки на проживання в Німеччині в нього немає. Тому ми повідомили суду, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати – в Росію", – сказав правозахисник.

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Юрист вважає, що "в Україні існує небезпека для життя та здоров'я його підзахисного".

Він також вказав на "катастрофічні умови утримання в слідчих ізоляторах в Україні".

Олександр Онищенко може поїхати в Росію

Олександр Онищенко може поїхати в Росію

Delo.ua

Додамо, зараз Онищенко знаходиться під вартою в Німеччині в очікуванні рішення суду про екстрадицію в Україну.

Національне антикорупційне бюро звинувачує його в завданні збитків державі на суму в близько трьох мільйонів гривень за незаконні операції при видобутку і продажу газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Олександр Онищенко
Місце
Німеччина
Тег
депутат
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nic nic_
nic nic_
И чего он боится.Раньше громко и со вкусом угрожали ,что и черепаха успела бы сбежать.Сейчас и не за такое выпускают.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Окуеть моЖна,за три ляма грывней мужика мудохают,а Коболев в наглую грабует нэньку и покуй всем,не на грывни,а на лярды бакинских рублей.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk- фильм про упоротых
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