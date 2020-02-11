"Є куди їхати – в Росію": одіозний ексдепутат Онищенко попросив політичного притулку

Екснардеп-втікач Олександр Онищенко попросив політичного притулку в Німеччині.
Крім того, у колишнього депутата Верховної Ради є російський паспорт, і якщо Берлін йому відмовить, він поїде в РФ. Про це повідомив адвокат Онищенка Інго Міноджіо, передає Deutsche Welle.
"У Олександра Онищенка є російський паспорт. А посвідки на проживання в Німеччині в нього немає. Тому ми повідомили суду, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати – в Росію", – сказав правозахисник.
Юрист вважає, що "в Україні існує небезпека для життя та здоров'я його підзахисного".
Він також вказав на "катастрофічні умови утримання в слідчих ізоляторах в Україні".
Олександр Онищенко може поїхати в Росію
Delo.ua
Додамо, зараз Онищенко знаходиться під вартою в Німеччині в очікуванні рішення суду про екстрадицію в Україну.
Національне антикорупційне бюро звинувачує його в завданні збитків державі на суму в близько трьох мільйонів гривень за незаконні операції при видобутку і продажу газу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Німеччині в місті Аахен 29 листопада правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, який втік і перебуває у розшуку.
Онищенко втік з України у 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність.
У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті і видачі народного депутата.
25 липня 2019 року в аеропорту "Бориспіль" затримали матір Онищенка Інесу Кадирову. Її підозрюють у схемах із розкрадання природного газу, пов'язаних із "Укргазвидобуванням", але сам екснардеп заперечував звинувачення, заявляючи про тиск НАБУ.
В кінці літа з'ясувалося, що НАБУ і САП завершили розслідування "газової схеми" і анонсували передачу справи до суду.
На початку листопада САП домоглася арешту пів мільйона євро на банківському рахунку Онищенка.
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