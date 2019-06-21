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Онищенко балотується в Раду: з'явився офіційний документ

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Одіозний нардеп та олігарх Олександр Онищенко дістав судове рішення про те, що він нібито не ховається від українського правосуддя в Європі, а представляє країну на спортивних змаганнях.

Про це на сторінці у Facebook повідомив політичний експерт Олександр Солонтай, поділившись фото відповідної сторінки документа.

Як уточнив він, у тексті сказано, що народний депутат нібито є вершником на змаганнях міжнародного рівня.

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Олександр Онищенко

Олександр Онищенко

KP.UA

"А ще прямо в рішенні суду написано, що Онищенко – жертва політичних репресій [попередньої] влади", – додав Солонтай.

Онищенко балотується в Раду: з'явився офіційний документ

facebook.com/oleksandr.solontay

"Цікаво, скільки на виборах коштує така довідка?" – здивувався він.

Експерт зазначив, що тепер Онищенко знову в ЦВК реєструється кандидатом у депутати Верховної Ради, цього разу – від Соціалістичної партії України.

Вибори до Верховної Ради України 2019

Obozrevatel

/РОЗСЛІДУВАННЯ

Онищенко-утікач повертається: названа дата і плани на вибори

22 травня 2019, 07:0030.7тЧитати матеріал російською

Одіозний народний депутат Олександр Онищенко, який ховається від українського правосуддя в Європі, має намір повернутися в Україну.

Він хоче брати участь у судовому процесі проти нього й у парламентських виборах, заявив сам фігурант "газової справи" в ефірі "112 Україна".

"Ну, я думаю, завтра (22 травня. — Ред.) Буде перше засідання суду, а на друге я вже приїду. Думаю, там, десять днів — два тижні", — заявив він.

Олександр Онищенко

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Олександр Онищенко

Дзеркало тижня

НОВИНИ

Скандал навколо "Укргазвидобування": у ЗМІ заявили про домовленості з поплічником Онищенка

Онищенко додав, що розглядає варіант участі в дострокових виборах у Раду, які призначені на 21 липня. Він не вказав, із якою партією може піти.

"Ми знаємо, чим він (Петро Порошенко. — Ред.) займався, які корупційні схеми він створював, як він підминав владу в Україні під себе, у нас є низка доказів. Його можна звинуватити в державній зраді, до багатьох корупційних скандалів, тому ми робитимемо все можливе, щоб він не став опозиціонером, а щоб він дійсно був покараний за ті п'ять років, які був президентом", — сказав Онищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро звинувачує Онищенка в розкраданні природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності підконтрольних йому компаній із "Укргазвидобування". Збиток від дій депутата оцінюють приблизно в три мільярди гривень.

Нардеп утік із України в 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність. У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті й видачі народного депутата.

У липні 2018 року суд в Іспанії ухвалив рішення про екстрадицію Онищенка в Україну.

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Особи
Олександр СолонтайОлександр Онищенко
Місце
Україна
Теги
політикафотографииНАБУ
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Романова Елена
Романова Елена
Мoя блaгодарнoсть тому, ктo показaл мнe caйт MEMEVICIO.COM/h7yaifm Пpосто пpойдя опpoс пoлyчилa пoчти пoлугoдовyю зaрплатy)) Пользyйтеcь, покa eсть возмoжность=)
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