Суд відібрав у Омеляна паспорт: подробиці рішення

Ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Вищий антикорупційний суд України 25 червня, прийняв рішення, згідно з яким Омелян повинен прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Запобіжний захід діє до 19 серпня (щоб подивитися відео судового засідання, доскролльте до кінця).

Суд розглядав справу щодо заниження доходів бюджету на 30,5 млн гривень. Раніше сам Омелян назвав майбутнє рішення суду "цвяхом в труну влади блазнів і аморальних ідіотів".

Судове засідання у справі Омеляна

"Вперше офіційно судитимуть за реформу! Якщо раніше за бажання і вимоги зміни вбивали, то тепер – лякають в’язницею і затикають рота. Сьогодні, о 13:40 за адресою Хрещатик 42 а, Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання НАБУ щодо обрання мені міри запобіжного заходу у справі 20% знижки на портові тарифи і збори, які були запроваджені у 2018 році колегіальним рішенням Кабінету міністрів України", – написав він в Facebook.

Нагадаємо, Омеляну повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн, через виданий наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ оприлюднило матеріали слідства у справі Омеляна, через які держбюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень. Зі свого боку екс-чиновник назвав справу політично мотивованою.