Омелян розповів, що йому пропонували 'непогану' посаду за припинення критики Зеленського і Єрмака

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що протягом першого тижня після вручення підозри щодо дій, які призвели до недоотримання бюджетом 30,4 млн грн, йому запропонували "перспективну" посаду за припинення критики на адресу Зеленського і Єрмака, але він відмовився.

У пакеті до посади йшла пропозиція припинити політичне переслідування правоохоронними органами, написав Омелян у Facebook.

"Найкумедніше і найсумніше в цій історії, що впродовж першого тижня, як мені було вручено підозру, мені було запропоновано дуже непогану і перспективну посаду з чудовим, як для мене, фінансовим забезпеченням", – йдеться в повідомленні.

"Пропозицію я відхилив, справа пішла в хід. І знову я єдиний колишній міністр, справу якого розглядає ВАКС. Володимир Зеленський – це тупо і не спрацює", – додав він.

Щодо обставин підозри, то Омелян пояснив, що наказ Мінінфраструктури про зменшення портових зборів було підписано на виконання відповідного розпорядження і постанови Кабінету міністрів, які були колегіально підтримані всіма урядовцями й підписані тодішнім прем'єр-міністром.

Також Омелян зазначив, що з проханням знизити портові тарифи в Україні, які у 2-3 рази перевищують світові й суттєво гальмують розвиток економіки, до міністерства зверталися всі бізнес-асоціації України.

"Це питання було предметом десятків публічних обговорень на всіх рівнях. Ба більше, бізнес і навіть профільний комітет ВРУ наполягає на подальшому зниженні цих зборів", додав колишній урядовець.

Омелян наголосив, що прокуратура, хоч і спрямувала до суду підозру щодо нього, проте чомусь досі не звернулася до суду з вимогою зупинити дію згаданого наказу.