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Омбудсмени України та Росії домовилися відвідати по 34 ув'язнених

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Очікується, що Денісова зможе відвідати серед інших Сенцова, Карпюка та Клиха. Її російська колега планує візит серед інших до Вишинського та Агєєва.Парламентські уповноважені з прав людини України та Росії планують, що кожна з них відвідає по 34 ув'язнених на території іншої країни. Відповідними списками у четвер, 14 червня, обмінялися представниця Києва Людмила Денісова та росіянка Тетяна Москалькова, повідомляє агенція новин "Інтерфакс".

"Перший наш спільний візит в рамках моніторингу утримуваних під вартою громадян Росії і України на території наших держав відбудеться у суботу в Омську, ВК-6 (виправній колонії - Ред.)", - сказала Москалькова. За її словами, Денісова планує відвідати Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Дмитра Штиблікова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка та інших. Сама ж Москалькова хоче відвідати в Україні зокрема журналіста Кирила Вишинського, активістку "Волонтерів перемоги" Олену Одновол, російських військовослужбовців Олександра Баранова та Максима Одінцова, колишнього військовослужбовця Віктора Агєєва та інших. Візит російської омбудсмена почнеться 18 червня у Харкові, Денісової - 16 червня в Омську.

Українська правозахисниця має намір відвідати також і анексований Крим, де в СІЗО Сімферополя утримуються громадяни України Володимир Балух, Володимир Дудка, Олексій Бессарабов, Євген Панов та Андрій Захтей. Москалькова додала, що передала керівникам слідчих органів запити на відвідування Денісової.

Цього ж дня Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в Росії. Цим документом ЄП "вимагає, щоб російська влада негайно та без жодних умов відпустила Олега Сенцова та усіх інших громадян України, незаконно затриманих у Росії та на Кримському півострові". Зараз таких українців-політв'язнів налічується понад 70 осіб.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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