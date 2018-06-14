Омбудсмени України та Росії домовилися відвідати по 34 ув'язнених

Очікується, що Денісова зможе відвідати серед інших Сенцова, Карпюка та Клиха. Її російська колега планує візит серед інших до Вишинського та Агєєва.Парламентські уповноважені з прав людини України та Росії планують, що кожна з них відвідає по 34 ув'язнених на території іншої країни. Відповідними списками у четвер, 14 червня, обмінялися представниця Києва Людмила Денісова та росіянка Тетяна Москалькова, повідомляє агенція новин "Інтерфакс".

"Перший наш спільний візит в рамках моніторингу утримуваних під вартою громадян Росії і України на території наших держав відбудеться у суботу в Омську, ВК-6 (виправній колонії - Ред.)", - сказала Москалькова. За її словами, Денісова планує відвідати Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Дмитра Штиблікова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка та інших. Сама ж Москалькова хоче відвідати в Україні зокрема журналіста Кирила Вишинського, активістку "Волонтерів перемоги" Олену Одновол, російських військовослужбовців Олександра Баранова та Максима Одінцова, колишнього військовослужбовця Віктора Агєєва та інших. Візит російської омбудсмена почнеться 18 червня у Харкові, Денісової - 16 червня в Омську.

Українська правозахисниця має намір відвідати також і анексований Крим, де в СІЗО Сімферополя утримуються громадяни України Володимир Балух, Володимир Дудка, Олексій Бессарабов, Євген Панов та Андрій Захтей. Москалькова додала, що передала керівникам слідчих органів запити на відвідування Денісової.

Цього ж дня Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в Росії. Цим документом ЄП "вимагає, щоб російська влада негайно та без жодних умов відпустила Олега Сенцова та усіх інших громадян України, незаконно затриманих у Росії та на Кримському півострові". Зараз таких українців-політв'язнів налічується понад 70 осіб.