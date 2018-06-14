Омбудсмен України прийняла подарунок від Росії: в мережі скандал

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денисова, яка вирушила в Росію до незаконно утримуваним політв'язням, викликала скандал через те, що похвалилася подарунком російської сторони.

"Приїхали в Москву. Зараз ми в офісі Уповноваженого з прав людини в РФ. Обговорюємо розклад і деталі мого візиту", - написала Денисова на своїй сторінці в Facebook.

При цьому на одній з фотографій вона позує з подарунком від росіян.

На цей факт звернули увагу в Twitter "Життя в Резервації".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Денисова вирушила в Росію, щоб підтримати ув'язнених українців. Домовленість про її візит була досягнута під час останньої телефонної розмови між президентом України Петром Порошенко і главою РФ Володимиром Путіним.