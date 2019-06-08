8 мая в Монте Карло состоялось знаменательное событие - концерт Russia loves Monaco. На своей 92-метровой яхте приплыл Виктор Медведчук с супругой. Личным самолетом прилетели отец и сын Табаловы, помните, те в 2012 году были первыми тушками нового созыва парламента. На концерте выступали Меладзе, Валерия и Анна Лорак.

Билеты покупались на пару или выкупались столами. Самый большой стол - Суркисов, был приурочен ко дню рождения его жены. Там же была и воссоединившаяся чета Сергея Левочкина и Зинаиды Лихачевой. Всего около 15 человек. Украшением стола был российский певец Стас Михайлов.

Поодаль сидели и ни с кем не контактировали Александр Онищенко с "очередной" моделью. Был отдельный столик с набором разных людей, в числе которых Виталий Борт (28 номер в списке Оппо-ЗЖ) с бывшим чиновником автодора Вадимом Гордиевским.

К чему я это все?

Именно на afterparty, состоявшейся на яхте Медведчука и утвердили людей, идущих по списку Оппо-За життя. Куда, напомню, вошёл и кошелёк Кличко Вадим Столар. По информации моих источников, Столар якобы заплатил Рабиновичу за себя и ещё 4 вошедших в список своих людей, по 5 миллионов долларов. А ещё в списке, напомню, Ренат Кузьмин, последние пять лет проживший на оккупированной территории. Интересно, как ЦИК его зарегистрирует?

Теперь вся эта Раша, любящая Монако, будет сидеть в украинском парламенте. Кому спасибо?

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