Ольга Стефанішина: поставте віцепрем'єрці гостре питання

Гостею програми "Гостре питання" на Obozrevatel TV в четвер, 30 липня, стане віцепрем'єр-міністерка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі Obozrevatel TV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі стають відомі особистості, лідери громадської думки й політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі Obozrevatel TV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір із Ольгою Стефанішиною сьогодні о 17:30.