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Ольга Червакова: поставте депутату відверте запитання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 4 липня стане депутат Верховної Ради України від "Блоку Петра Порошенка" Ольга Червакова.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Відтепер героями передачі будуть відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Ольга Червакова: поставте депутату відверте запитання

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Черваковою сьогодні о 17:30.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если бы депутаты ещё и правду отвечали))))))судя по фото должность ей подарили))))
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