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Олену Кравець включили до опитування щодо виборів мера Києва, – журналіст

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
4,3 т.
Олена Кравець може стати кандидатом в мери Києва

Олена Кравець може стати кандидатом в мери Києва

Одна з соціологічних служб включила до опитування щодо виборів мера Києва актрису студії "Квартал 95" Олену Кравець.

Про це у Facebook повідомив журналіст Валерій Калниш. Він уточнив, що її та телеведучого Сергія Притулу занесли в ймовірний другий тур з Віталієм Кличком.

"Щойно подзвонили з соціологічної служби і попросили пройти опитування з приводу виборів мера Києва. 15 хвилин. Все як завжди, за винятком одного прізвища в списку можливих кандидатів. Олена Кравець, актриса "Квартал 95"", – написав журналіст.

Він зазначив, що тільки Кравець і Притула удостоїлися місця в другому турі зі списку в 10-12 прізвищ.

"Її, а також Сергія Притулу ті, хто складав опитування, занесли навіть в можливий другий тур з Віталієм Кличком. Цієї честі, зі списку в 10-12 прізвищ, удостоїлися тільки вони (був ще хтось, але я забув). До речі, "Котлети" не виявилося в списку взагалі. Слухайте, "Слуги народу", заспокойтеся вже. Досить розглядати країну як скетч-шоу, де ви повинні бути в кожному номері. Не псуйте хоча б Олені життя", – підкреслив Калниш.

Українці в соцмережах незадоволені таким ймовірним кандидатом: "Господи, її ще не вистачало"; "Ну вже перебір. Президент кварталу став президентом країни, головна в жіночому кварталі теж хоче влаштувати прибирання в Києві?"; "Якщо Кравець чисте ім'я і репутація пішли в хід, то справи кепські зовсім"; "Ще не всі кварталізовалі?".

Українці незадоволені одним із ймовірних кандидатів

Українці незадоволені одним із ймовірних кандидатів Facebook Валерія Калниша

Нагадаємо, що на початку червня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що кандидатом в мери Києва може стати жінка.

Українці незадоволені одним із ймовірних кандидатів

Українці незадоволені одним із ймовірних кандидатів Facebook Валерія Калниша

Українці незадоволені одним із ймовірних кандидатів

Українці незадоволені одним із ймовірних кандидатів Facebook Валерія Калниша

Олена Кравець може стати кандидатом в мери Києва

Олена Кравець може стати кандидатом в мери Києва Facebook Валерія Калниша

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила про участь у внутрішньопартійних праймеріз на посаду мера Києва.

УкраїнаКиївВибори в КиєвіПартія Слуга народуОлена Кравець
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  1. /Політика