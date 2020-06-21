Одна з соціологічних служб включила до опитування щодо виборів мера Києва актрису студії "Квартал 95" Олену Кравець.

Про це у Facebook повідомив журналіст Валерій Калниш. Він уточнив, що її та телеведучого Сергія Притулу занесли в ймовірний другий тур з Віталієм Кличком.

"Щойно подзвонили з соціологічної служби і попросили пройти опитування з приводу виборів мера Києва. 15 хвилин. Все як завжди, за винятком одного прізвища в списку можливих кандидатів. Олена Кравець, актриса "Квартал 95"", – написав журналіст.

Він зазначив, що тільки Кравець і Притула удостоїлися місця в другому турі зі списку в 10-12 прізвищ.

"Її, а також Сергія Притулу ті, хто складав опитування, занесли навіть в можливий другий тур з Віталієм Кличком. Цієї честі, зі списку в 10-12 прізвищ, удостоїлися тільки вони (був ще хтось, але я забув). До речі, "Котлети" не виявилося в списку взагалі. Слухайте, "Слуги народу", заспокойтеся вже. Досить розглядати країну як скетч-шоу, де ви повинні бути в кожному номері. Не псуйте хоча б Олені життя", – підкреслив Калниш.

Українці в соцмережах незадоволені таким ймовірним кандидатом: "Господи, її ще не вистачало"; "Ну вже перебір. Президент кварталу став президентом країни, головна в жіночому кварталі теж хоче влаштувати прибирання в Києві?"; "Якщо Кравець чисте ім'я і репутація пішли в хід, то справи кепські зовсім"; "Ще не всі кварталізовалі?".

Українці незадоволені одним із ймовірних кандидатів Facebook Валерія Калниша

Нагадаємо, що на початку червня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що кандидатом в мери Києва може стати жінка.

Українці незадоволені одним із ймовірних кандидатів Facebook Валерія Калниша

Українці незадоволені одним із ймовірних кандидатів Facebook Валерія Калниша

Олена Кравець може стати кандидатом в мери Києва Facebook Валерія Калниша

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила про участь у внутрішньопартійних праймеріз на посаду мера Києва.