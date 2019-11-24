"Можу посварити, ніхто не забороняв": перша леді України розповіла про стосунки із Зеленським

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським, намагається поменше говорити про роботу вдома.

Про це вона сказала в інтерв'ю "ТСН.Тиждень", яке було опубліковано в неділю, 24 листопада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Журналістка запитала, чи буває таке, що Зеленська сварить чоловіка через якусь заяву.

Олена і Володимир Зеленський ОП

"Про заяви я не можу його сварити. І ми намагаємося вдома поменше говорити про роботу. Але, якщо мені захочеться, я можу його посварити, так. Ніхто не забороняє", – сказала вона.

За словами першої леді, все ж краще, коли вона не лає чоловіка, оскільки через це у нього значно псується настрій.

Також Зеленська поскаржилася на брак часу, оскільки через активну політичну діяльність вона не має можливості приділяти достатньо уваги дітям.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Олена Зеленська справила враження стильним вбранням. Дружина президента виглядала витончено й елегантно під час Всеукраїнського форуму Національної ради дітей і молоді "Україна росте разом зі мною", де вона обговорила з лідерами шкільного самоврядування якість харчування у навчальних закладах.

Перша леді України також з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue. У мережі показали унікальні кадри зі зйомок. Крім того, вона дала інтерв'ю виданню та розповіла про те, як заробляє гроші.

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