Олена Криворучкіна: що відомо про "кнопочку" зі "Слуги народу"

Народний депутат від президентської партії "Слуга народу" Олена Криворучкіна раптово стала справжньою зіркою мережі після опублікування її інтимного листування, яке жінка не соромилася вести прямо у залі засідань Верховної Ради.

Її персоною тут же активно почали цікавитися користувачі. OBOZREVATEL зібрав найцікавіші факти про неї.

Отже, 47-річна Олена Кріворучкіна – еколог і економіст, кандидат економічних наук за спеціальністю економічна геологія, доцент кафедри економіки і підприємництва КЕІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана. У Раду потрапила по мажоритарному округу №32 у Кривому Розі і зайняла пост заступника голови комітету з питань екологічної політики.

Секс-скандал навколо Олени Криворучкіної

Народилася вона 18 жовтня 1971 року у Кривому Розі. Зараз живе в Києві.

Свого часу Закінчила Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю біологія з додатковою спеціальністю хімія, а також Криворізький економічний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана за спеціальністю економіка підприємства.

У своїй дисертації, яку вона успішно захистила, Криворучкіна вивчала екологічні проблеми Кривого Рогу.

Олена Кріворучкіна "Країна"

В цілому, нардеп є автором понад 70 наукових праць, серед яких наукові статті, монографії та підручники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політик вела романтичну бесіду у месенджері відразу після прийняття закону про скасування депутатської недоторканності. Криворучкіна листувалася з людиною, яка у неї в телефоні записана як "Коханий".

Пізніше вона пояснила, що листувалася під час перерви і порадила журналістам не заздрити її особистому життю.

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