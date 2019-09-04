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4 вересня • оновлено в 07:30
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Олена Криворучкіна: що відомо про "кнопочку" зі "Слуги народу"

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Народний депутат від президентської партії "Слуга народу" Олена Криворучкіна раптово стала справжньою зіркою мережі після опублікування її інтимного листування, яке жінка не соромилася вести прямо у залі засідань Верховної Ради.

Її персоною тут же активно почали цікавитися користувачі. OBOZREVATEL зібрав найцікавіші факти про неї.

Отже, 47-річна Олена Кріворучкінаеколог і економіст, кандидат економічних наук за спеціальністю економічна геологія, доцент кафедри економіки і підприємництва КЕІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана. У Раду потрапила по мажоритарному округу №32 у Кривому Розі і зайняла пост заступника голови комітету з питань екологічної політики.

Секс-скандал навколо Олени Криворучкіної

Секс-скандал навколо Олени Криворучкіної

Народилася вона 18 жовтня 1971 року у Кривому Розі. Зараз живе в Києві.

Свого часу Закінчила Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю біологія з додатковою спеціальністю хімія, а також Криворізький економічний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана за спеціальністю економіка підприємства.

У своїй дисертації, яку вона успішно захистила, Криворучкіна вивчала екологічні проблеми Кривого Рогу.

Олена Кріворучкіна

Олена Кріворучкіна

"Країна"

В цілому, нардеп є автором понад 70 наукових праць, серед яких наукові статті, монографії та підручники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політик вела романтичну бесіду у месенджері відразу після прийняття закону про скасування депутатської недоторканності. Криворучкіна листувалася з людиною, яка у неї в телефоні записана як "Коханий".

Пізніше вона пояснила, що листувалася під час перерви і порадила журналістам не заздрити її особистому життю.

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Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Да че вы к ней пристали, просто у этой пышки-нимфоманки хронический недо*б после выборов в Раду!
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