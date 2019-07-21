Олексій Гончаренко виграє вибори на окрузі в Одещині: екзит-пол

Народний депутат Олексій Гончаренко перемагає на виборах до Верховної Ради по одномандатному округу №137 з центром у Подільську Одеської області. Такі дані екзит-полу, проведеного службою "Український барометр".

Згідно з даними опитування, Гончаренко набрав 37% і обійшов представника партії "Слуга народу" Олександра Муконіна, за якого проголосували 31% виборців. Ще один діючий депутат, власник збанкрутілого "Імексбанку" Леонід Клімов набрав всього 12%.

Відзначається, що соціологи опитали 2 081 людину на 40 дільницях округу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що згідно екзит-полів найбільше виборців підтримали на виборах до Верховної Ради партію "Слуга народу". Крім неї до парламенту попередньо потрапляють ще 4 політичні сили.

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