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2 вересня • оновлено в 11:53
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Олексій Гончаренко: поставте нардепу відверте запитання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 2 вересня стане народний депутат України Олексій Гончаренко.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Олексій Гончаренко: поставте нардепу відверте запитання

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Олексієм Гончаренком сьогодні о 17:30.

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Only in Ukraine такой пpидypoк мог стать депутатом. Ещё и не один раз.
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