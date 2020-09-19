Разумков пообіцяв, що нардепи не будуть покривати Юрченка

Підозрюваний у корупції нардеп Олександр Юрченко, виключений із фракції "Слуга народу", повинен понести покарання в повній мірі, якщо його вина буде визнана судом.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він підкреслив, що скандал із політиком не означає, що інші народні депутати такі ж.

На коментар журналіста про те, що Юрченко "вирішував питання з холоднокровністю і незворушністю", Разумков відповів: "Якщо він винен і не боявся, то, напевно, помилявся, саме тому ми сьогодні про це говоримо".

Він підкреслив, що неважливо, з якої нардеп був фракції. "Насправді, неважливо для мене, як для голови ВР і як для людини: з будь-якої фракції корупціонер – є корупціонер", – заявив Разумков.

За словами спікера Ради, колеги не будуть захищати Юрченка. При цьому політик не приймав рішення скласти повноваження народного обранця.

"Ні я, і я впевнений, ні інші нардепи його не захищатимуть. На сьогодні, на жаль, іншого механізму як скласти із себе повноваження нардепа, не передбачено. Або за рішенням суду. Хоча в прикладах роботи ВР були моменти, коли нардеп був запідозрений у тих чи інших діях – він складав із себе депутатські повноваження і захищав себе. На сьогодні Юрченко таких рішень не приймав. Від нього до мене такі заяви не надходили", – сказав Разумков.

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