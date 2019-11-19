"Слухняна!" Заступниця міністра нарвалася на стьоб "Джокера" після секс-скандалу: фото переписки

Пранкер "Джокер" опублікував нову переписку з заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною, яка попала в секс-скандал із призначенням у Кабінет міністрів.
Скріншоти з'явилися в його Telegram-каналі. "Ваш слуга поспілкувався із заступницею міністра інфраструктури – героїнею секс-скандалу Криворізької сходки. Нічо так. Слухняна", – посміявся "Джокер".
Так, Клітіна почала виправдовуватися і заявляти, що ні до чого. "Джокер" у свою чергу порадив їй розмістити пост про сім'ю і написати, що вона щаслива. "Покажу це Володі, щоб зрозумів, що фейк", – додав він.
Клітіна нарвалася на стьоб "Джокера"
Через кілька хвилин чиновниця так і зробила. На її сторінці в Facebook з'явилося фото чоловіка і сина. "Джокер" знову підколов Клітіну. "Текст же напиши", – відреагував він.
"Я обожнюю свою сім'ю! Схоже, що у нас неадекватна журналістика. Роблять ненормальні висновки з якихось недоведених пліток", – одразу додала вона під знімком.
Скріншот
Крім того, замахнулася Клітіна і на ціле міністерство. Вона розповіла про свої проблеми в роботі з главою відомства Владиславом Криклієм і написала, що могла б і сама впоратися з галуззю.
"Я в міністерстві вже 5 років працюю. І свою посаду заслужила працею!" – додала Клітіна.
Примітно, що в середині розмови вона запідозрила, що це розіграш. "Точно ти мені пишеш? Тут скільки скандалів – у мережу викладуть іще", – запитала вона. Однак "Джокеру" вдалося переконати Клітіну говорити далі.
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що Клітіна нібито отримала посаду через ліжко, стало відомо з розмови народних депутатів від "Слуги народу" і поліції Кривого Рогу. На зустрічі показували фото дівчини.
Як виглядає заступниця міністра, що отримала настільки неоднозначну характеристику від "слуг", дивіться тут.
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