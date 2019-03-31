Олександр Вілкул: ми донесли українцям наші ідеї і будемо захищати кожен голос

Кандидат у президенти від Опозиційного Блоку Олександр Вілкул подякував за підтримку свом виборцям та членам команди.

"За 70 днів виборчої кампанії ми змогли донести українцям наші ідеї та цілі. І це вже серйозна справа. Попереду дуже серйозні завдання, в т.ч. парламентські вибори. Ми продовжимо нашу боротьбу. А зараз будемо захищати кожен голос, відданий за мир і розвиток", — цитує політика прес-служба.

По-перше, він заявив про безпрецедентні порушення і фальсифікації на виборах: "Чого тільки варті псевдомінірованія виборчих дільниць у Дніпропетровську, затримання поліцією тих людей, які були спіймані в Донецькій області на так званій "сітці" — скупці голосів. Приходить інформація про відключення світла на десятках дільничних комісій в Одесі. Ці та інші факти порушень приходять звідусіль".

Олександр Вілкул opposition.com.ua

Другим важливим фактором Вілкул відзначив високу явку виборців. "З одного боку, важливо, що люди небайдужі до долі своєї країни. І я дякую всім, хто прийшов і проголосував.

Але, з іншого боку, близько 10 мільйонів українців працюють за кордоном. При цьому, в деяких місцях була аномально висока явка. Коли влада накручує високий відсоток явки, це може бути технологією з фальсифікації результатів голосування. Це працює так: влада показує явку вище фактичної для того, щоб потім вкинути відсутні бюлетені з відміткою на користь представника влади".

Вілкул також підкреслив, що на цих виборах соціологія перетворилася в інструмент маніпуляцій. При проведенні екзит-полів від 22% до 27% людей відмовилося голосувати.

facebook.com/OleksandrVilkul

Тому лідер опозиції вважає, що необхідно дочекатися протоколів про результати голосування, які завірені "мокрою" печаткою: "Попереду — ніч підрахунку голосів, коли влада буде намагатися зробити все, щоб фальсифікувати вибори". Вілкул закликав спостерігачів і членів комісій чесно виконувати роботу з підрахунку голосів.

І третє, Вілкул зазначив, що, з огляду на масові фальсифікації, "попереду у нас великі випробування і дуже великі проблеми", але "ми будемо боротися і будемо йти вперед".

Олександр Вілкул підкреслив, що він і його команда будуть продовжувати боротися за мир, за сильну економіку, за високі заробітні плати, гідні пенсії і високий рівень життя.

"Ось це зараз найголовніше. Ми будемо йти з нашою програмою до людей: мир, сильна команда, високі зарплати, безпека — це те, за що ми боролися, боремося і будемо боротися", — сказав лідер опозиції.

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