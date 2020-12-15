Турчинов: реваншисти формують порядок денний для силових структур

Сьогодні реваншисти формують порядок денний, зокрема, для силових структур.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов, коментуючи те, що ДБР висунуло Тетяні Чорновол офіційне обвинувачення в нібито скоєнні умисного вбивства під час кривавого протистояння захисників Майдану і силових структур 18 лютого 2014 року.

За словами Турчинова, спроба очорнити героїв, перетворивши їх на злочинців, а покидьків і реальних убивць позбавити відповідальності – це і є ознаки реваншистської антиукраїнської влади.

"Звинувачення Тетяни Чорновол в умисному вбивстві – це виклик, який підконтрольні "зеленій" владі силові структури кидають усім, хто захищав свободу і незалежність нашої країни на Майдані", – сказав він.

Турчинов наголосив, що 18 лютого 2014 року під час бійні в Маріїнському парку та на Інститутській, нічного штурму Майдану, "який був здійснений із безпрецедентною жорстокістю із задіянням усіх наявних у влади силових підрозділів, від рук силовиків і найнятого владою криміналітету загинуло 35 активістів, близько тисячі отримали важкі поранення".

"Ще більше ми зазнали втрат, коли 20 лютого "Беркут" фактично в упор розстрілював героїв Небесної Сотні", – зазначив він, додавши, що водночас злочинців, які по-звірячому вбивали майданівців, звільнили із зали суду й дали їм можливість виїхати до Росії, "а Тетяну Чорновол, що була з нами на Майдані з першого до останнього дня, не ховаючись за чужими спинами під час кривавого протистояння, яку по-звірячому побили найманці тодішньої влади, звинувачують в умисному вбивстві".

Керівник Центрального штабу ЄС наголосив, що реванш, який відбувається сьогодні, є частиною здачі національних інтересів, "що за задумом Москви та її ставлеників на Банковій повинен забезпечити повернення до орбіти російської імперії".

"Це виклик для всіх, хто був на Майдані, для всіх, хто захищав країну на полі бою", – сказав Турчинов, резюмувавши, що, захищаючи Тетяну Чорновол, активісти захищають Революцію Гідності та шлях, яким пішла наша країна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДБР вручило екснардепці Тетяні Чорновол підозру в нібито вбивстві на Майдані. Вона оприлюднила копії вручених їй документів на особистій сторінці у Facebook.