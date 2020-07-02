Глава Держкомтелерадіо часів Януковича отримав посаду в Офісі Зеленського
Службу з питань інформаційної політики Офісу президента України очолив Олександр Курдінович.
У 2011-2014 роках він керував Державним комітетом телебачення і радіомовлення. Про це йдеться у відповіді Офісу президента на інформаційний запит видання "Бабель".
Курдіновича на посаду голови Держкомтелерадіо призначив тодішній президент Віктор Янукович. У березні 2014 року керівник відомства подав у відставку за власним бажанням.
Журналісти направили запит до ОП про Курдіновича, запитавши, чи повинен він затверджувати макети в рамках піару програми "Велике будівництво".
У коментарі "Бабелю" Курдінович повідомив, що нічого затверджувати не повинен. Він не відповів, чому в листі, який Офіс президента розсилав в обласні адміністрації, вказані його контакти. Після уточнювального запитання, чи працює він в ОП, співрозмовник поклав трубку.
У відповіді Офісу президента вказується, що Курдінович обіймає посаду голови Служби з питань інформаційної політики. Чим конкретно займається ця служба, не уточнюється.
Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський вирішив замінити всі правоохоронні підрозділи, які займаються розслідуванням економічних злочинів, на єдиний орган фінансових розслідувань.