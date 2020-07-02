Глава Держкомтелерадіо часів Януковича отримав посаду в Офісі Зеленського

Службу з питань інформаційної політики Офісу президента України очолив Олександр Курдінович.

У 2011-2014 роках він керував Державним комітетом телебачення і радіомовлення. Про це йдеться у відповіді Офісу президента на інформаційний запит видання "Бабель".

Курдіновича на посаду голови Держкомтелерадіо призначив тодішній президент Віктор Янукович. У березні 2014 року керівник відомства подав у відставку за власним бажанням.

Журналісти направили запит до ОП про Курдіновича, запитавши, чи повинен він затверджувати макети в рамках піару програми "Велике будівництво".

У коментарі "Бабелю" Курдінович повідомив, що нічого затверджувати не повинен. Він не відповів, чому в листі, який Офіс президента розсилав в обласні адміністрації, вказані його контакти. Після уточнювального запитання, чи працює він в ОП, співрозмовник поклав трубку.

У відповіді Офісу президента вказується, що Курдінович обіймає посаду голови Служби з питань інформаційної політики. Чим конкретно займається ця служба, не уточнюється.

Запит журналістів. Джерело: Бабель

Відповідь ОП. Джерело: Бабель

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