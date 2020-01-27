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27 січня • оновлено в 12:13
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Олександр Бригинець: поставте екснардепу гостре запитання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV у понеділок, 27 січня, стане народний депутат України VIII скликання від "Блоку Петра Порошенко" Олександр Бригинець.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Олександр Бригинець: поставте екснардепу гостре запитання

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

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