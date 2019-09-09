В результаті обміну полоненими між Україною та Росієї був звільнений терорист "ДНР" Володимир Цемах, причетний до катастрофи літака "Боїнг" над Донбасом. Чи варта гра свічок? І які шанси на те, що він дасть свідчення?

Імовірність мінімальна, тому що для цього Голландія повинна вимагати його екстрадиції з Російської Федерації.

Голландська прокуратура за півтора року не спромоглася приїхати в Україну. Він (Цемах. - Ред.) був у слідчому ізоляторі, доступ до нього був. До нього могли приїхати і поставити йому мільйон запитань, зафіксувати його відповіді і на папері, і за допомогою аудіо та відеотехніки. Але якщо ми говоримо, що ми обмінюємо наших громадян, то в даному випадку такий крок України можна виправдати, гра варта свічок.

Чи зіграє звільнення Цемаха якусь роль у майбутній "нормандській" зустрічі? Чи може Путін відплатити добром за цей жест України?

Володимир Цемах Главком

Путін ніколи не платить добром. У нього такий характер, у нього такий стиль. Згадайте хоча б один випадок компромісу Путіна. Таких прикладів за 20 років його правління не існує. Він не "Містер Компроміс".

У нього є одне "скромне" людське бажання: суверенітет України. Ми не знаємо всіх таємних домовленостей щодо обміну, ми не знаємо, чим поступився Зеленський. Але, крім суверенітету України на сьогоднішній день Путіна не цікавить більше нічого від нашої країни.

І якщо з боку Кремля здійснюються будь-які зустрічні кроки, це означає, що ми поступаємося суверенітетом, в тій чи іншій мірі.

Команда президента Зеленського почала говорити про амністію. В одному з інтерв'ю в серпні Разумков зронив фразу про те, що, напевно, особливий статус Донбасу доведеться надавати...

Якщо і далі піде така тенденція, мовляв, ось, обміняли цих незаконно утримуваних, а далі, як каже Зеленський, будемо продовжувати в цьому ж дусі. Як я розумію, на найближчу сесію буде винесено закон про амністію або про особливий статус регіону Донбас.

З огляду на наявність у "Слуги народу" більшості у Верховній Раді, прийняття цих рішень – взагалі не проблема, це технічний момент. Потрібно тільки поставити питання на голосування і натиснути на кнопки.

Як відреагує на це суспільство – це вже інше питання.

Але на сьогоднішній день я бачу, що взятий курс на "мир за всяку ціну". Значить, ціною суверенітету. Інших компромісів, прийнятних для Росії, просто не існує.

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