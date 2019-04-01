А ТЕПЕРЬ СЛУШАЙТЕ СЮДА...

Предупреждаю сразу: паникёров и провокаторов буду гасить нещадно - паника вещь хорошая, только мешает вспомнить, что головой не только едят. Теперь по порядку.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Ничего особенного - в Украине продолжился мировой тренд скатывания демократии западного образца в популизм - второй по масштабам после Веймарской республики. За последние два десятилетия популистские партии – как правого, так и левого толка – почти ВЧЕТВЕРО нарастили свой уровень поддержки среди европейских избирателей (исследование The Guardian).

Если по состоянию на 2000 год год на подобные политсилы приходилось всего около 7% голосов, то к 2018-м за них проголосовали уже почти 30%. Этот результат полностью совпадает с результатом Зеленского. Который лишь закрепил тренд шагающего по планете коллективного Трампо-Орбано-Додона.

Но ведь в Украине война и бОльшая часть населения должны понимать опасность популистского подхода к формированию власти? В реальности это понимают интеллектуалы и пассионарии. Агрессивно-послушное большинство (простой народ) - оно и в Африке агрессивно-послушное большинство. Порошенко действительно настолько перевязал раны на Донбассе, что "простой народ" перестал считать эти раны проблемой - Путин далеко, а рупь по восемь дай уже сегодня. Простые люди, ровно сидящие на жопе...

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Я всегда был с вами честен, буду и сейчас...

На то, что Пороху удастся за три недели преодолеть разрыв с первым кандидатом и выиграть выборы, даю 40/60, не более. Просто не вижу переломного фактора, который бы заставил "простой народ" включить мозг. Порошенко - титан, и будет биться до последнего, но даже он не всесилен в борьбе с человеческой тупостью и первой ступенью пирамиды потребностей Маслоу.

А теперь о хорошем. Даже если сейчас Президент проиграет, к концу года он в значительной степени компенсирует потери. Аргументирую на его же примере.

Порошенко победил на выборах 25 мая 2014 года, набрав 54,7% голосов избирателей. Ему не удалось (сами знаете, почему) за 2 недели остановить войну, но уже за первые полгода экономика остановила падение, боевые действия приняли локальный характер, начались активные контакты с Западом по вопросам ускоренной евроинтеграции. Помогло это действующему президенту? Нет, ибо к началу 2015-го года его поддерживали только только 19,4% (максимум, 24,6%) украинцев. О, Боги, нашим людям нужно всё и сразу!

Как видите, от любви до ненависти у нас один шаг, т.н. простой народ терпеть не собирается.

ВЫВОДЫ.

Игра идёт в долгую. Я не исключаю, что своими харизмой и настойчивостью Пороху удастся за три недели изменить тренд и выиграть эти выборы, но даже поражение нужно воспринимать, как подготовку плацдарма для новых побед.

У нас парламентско-президентская республика, и мы будем держать Зе-Ленина в тех же рамках, в которых американская система держит Трампа. Плюс гражданское общество (те самые 10% пассионариев, а не "простой народ") которое будет контролировать каждый шаг комика-президента.

Не исключаю, что Порох победит во втором туре, и нам всё для этого нужно делать. В любом случае, нельзя впадать в отчаяние - если мы не потеряли страну в 14-м, не потеряем и сейчас. Жизнь продолжается, она прекрасна, но за неё нужно бороться. Пессимист — это человек, который жалуется на шум, когда к нему в дверь стучится удача. А оптимизм - это стратегия. Если вы считаете, что нет надежды, ее не будет. Оптимист осознаёт проблемы, но ценит решения, знает о трудностях, но верит, что их можно преодолеть, видит негативное, но делает акцент на позитивном, подвергается худшему, но ожидает лучшего, имеет причину жаловаться, но предпочитает улыбаться. Я из таких. Поборемо.

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