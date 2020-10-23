Радикал Ляшко влаштував тур до виборців із піснею про "скотиняк" і зняв кліп про порятунок світу. Відео

Колишній народний депутат і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко перед місцевими виборами-2020 випустив агітаційну пісню, в якій пообіцяв "взяти всіх скотиняк на вила".

Цю композицію політик виконував у декількох округах на Чернігівщині, передає Telegram-канал "Типова Україна". Крім того, екснардеп випустив "гостросюжетний" кліп. Його опублікували на сторінці Ляшка в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Приспів пісні містить коронну фразу політика про "скотиняк":

Не відступай – у правді сила,

Всіх скотіняк візьмем на вила...

У кліпі Ляшко показав свій голий торс, попив води з колодязя, порубав дрова і, крім іншого, врятував світ від злодія, надягнувши червоний плащ і взявши в руки вила.

Головного лиходія політик вигнав із фразою: "Іди онуків няньчи, старий п*рдун".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Ляшко оголосив, що його дружина Росіта балотується на виборах до Київської обласної ради. Він сказав, що "трохи боїться її".