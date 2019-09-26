Виправдання Зеленського на зустрічі з Трампом просто принизливі.
Подивіться лише на позу, в якій сидить "незалежний президент, який нічого не просить".
Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом
Українська правда
Якби моя партія була в парламенті, я б уже ініціював початок процедури імпічменту Зеленського за незаконне політично мотивоване втручання в роботу правоохоронних органів і за дії проти національної безпеки України.
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