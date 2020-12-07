"Радикал" Ляшко виклав домашнє відео з поцілунками

Колишній народний депутат і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко показав відео, де танцює зі своєю дружиною Росітою під пісню "Все для тебя" російського співака Стаса Михайлова.

Відповідний запис політик опублікував на сторінці у Twitter у понеділок, 7 грудня (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

На відео видно тільки Ляшка та його дружину, проте на фоні чутно голоси інших людей. Де саме були зроблені кадри, не уточнюється.

Ляшко і Росіта танцювали й про щось перемовлялися, політик при цьому посміхався. У кінці танцю подружня пара поцілувалася в щоку.

Поцілунок Олега Ляшка з дружиною Скрин відео

"Із коханою життя на крилах!" – написав у своєму пості лідер "Радикальної партії".

Скриншот

Нагадаємо, пара офіційно одружилася 2 червня 2018 року після 20 років спільного життя в цивільному шлюбі.

Подружжя виховує 18-річну дочку Владиславу. У травні 2020 року стало відомо, що в екснардепа та Росіти народився син. Раніше Ляшко публікував фото вагітної дружини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед виборами Олег Ляшко випустив кліп на агітаційну пісню, в якій обіцяв "взяти всіх скотиняк на вила". У ролику український політик постав в образі супергероя з червоним плащем та вилами.