Окупація України: Портников назвав нову небезпеку від Кремля

Підписаний президентом РФ Володимиром Путіним закон про спрощення отримання російського громадянства є черговим методом тиску на Україну.

За допомогою нововведення Росія зможе повторити сценарій вторгнення у Молдову і Грузію, написав в колонці для "Радіо Свобода" журналіст Віталій Портников.

"Так було у Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії. Люди, які там живуть, не мають до Російської Федерації жодного відношення. Але вони отримали російські паспорти на основі того, що були громадянами СРСР. А потім Росія вирішила, що має право захищати їх від тих країн, мешканцями яких вони є насправді — Молдови і Грузії", — зазначив Портников.

Він наголосив, що формулювання закону про надання громадянства "співвітчизникам, які проживають в країнах зі складною суспільно-політичною ситуацією" прописане саме під Україну.

"Паспорт теж може бути зброєю. Особливо російський паспорт", — підсумував Віталій Портников.

Він пояснив, що загарбник може застосувати такий самий метод, як і в Криму — видавати свої паспорти жителям тимчасово окупованих територій, закріпивши тим самим їхній статус "громадян Росії".

Ілюстрація Politeka

Як писав OBOZREVATEL, у червні Володимир Путін запропонував давати російське громадянство тим українцям, які вважають себе частиною "русского міра". У грудні депутати Держдуми Російської Федерації в остаточному читанні ухвалили законопроект про спрощене надання російського громадянства.