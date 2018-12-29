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Окупація України: Портников назвав нову небезпеку від Кремля

5.2тЧитати матеріал російською

Підписаний президентом РФ Володимиром Путіним закон про спрощення отримання російського громадянства є черговим методом тиску на Україну.

За допомогою нововведення Росія зможе повторити сценарій вторгнення у Молдову і Грузію, написав в колонці для "Радіо Свобода" журналіст Віталій Портников.

"Так було у Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії. Люди, які там живуть, не мають до Російської Федерації жодного відношення. Але вони отримали російські паспорти на основі того, що були громадянами СРСР. А потім Росія вирішила, що має право захищати їх від тих країн, мешканцями яких вони є насправді — Молдови і Грузії", — зазначив Портников.

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Він наголосив, що формулювання закону про надання громадянства "співвітчизникам, які проживають в країнах зі складною суспільно-політичною ситуацією" прописане саме під Україну.

"Паспорт теж може бути зброєю. Особливо російський паспорт", — підсумував Віталій Портников.

Він пояснив, що загарбник може застосувати такий самий метод, як і в Криму — видавати свої паспорти жителям тимчасово окупованих територій, закріпивши тим самим їхній статус "громадян Росії".

Ілюстрація

Ілюстрація

Politeka

Як писав OBOZREVATEL, у червні Володимир Путін запропонував давати російське громадянство тим українцям, які вважають себе частиною "русского міра". У грудні депутати Держдуми Російської Федерації в остаточному читанні ухвалили законопроект про спрощене надання російського громадянства.

Особа
Віталій Портніков
Місце
Росія
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Круглов Александр
Круглов Александр
мы с украинцами - один народ и потому должны иметь ОДНО гражданство и жить в ОДНОМ государстве как веками жили наши предки. Тем более что за 27 лет самостийная Украина как недогосударство показала свою полную несостоятельность - на Украине нет ни работы, ни медицины, ни образования, ни перспективы, ничего нет. Потому и едут все с Украины в Россию работать и жить и никто - наоборот.
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Best Aleks
Best Aleks
На украине кремль зубы свои сломал и это уже всем ясно )
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Best Aleks, мы вам зубы ещё и не показывали😀
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Best,серьёзно? Ты перепись населения проведи,сильно удивишся.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Так вам и надо....украинцы вас наверно в понедельник мамы родили))))))))))))))))))кругом облом
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Круглов Александр
Круглов Александр
Andreevski Andrey, их две папы родили: Ляшко и Портнов.
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минин евген
минин евген
Andreevski Andrey, ты дебил или дегенерат? просто тупой? о национальной кацапской болезни - болезни дауна не напоминай, я помню, мединский много говорил о лишней хромосоме у каждого кацапа.
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