МЗС Росії назвав результати виборів до Верховної Ради України "голосуванням надії".

Як сказано в повідомленні прес-служби відомства, РФ визнає, що "вибори пройшли спокійно, без серйозних ексцесів".

Особливо країну-агресора порадувало непопадання в новий парламент націоналістичних і радикальних політсил.

"Все це свідчить про те, що народ України втомився від політики залякування і терору, що проводилася попередньою владою. Можна, мабуть, назвати минуле голосування "голосуванням надії", - заявили окупанти.

Відзначимо, проросійська політсила кума Путіна, яку активно підтримували пропагандисти, набрала близько 13% голосів, здобувши велику перемогу на Донбасі.

Вибори, ілюстрація день

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