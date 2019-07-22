Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Окупанти задоволені? Росія офіційно відреагувала на результат виборів в Раду

1.2т Читати матеріал російською

МЗС Росії назвав результати виборів до Верховної Ради України "голосуванням надії".

Як сказано в повідомленні прес-служби відомства, РФ визнає, що "вибори пройшли спокійно, без серйозних ексцесів".

Особливо країну-агресора порадувало непопадання в новий парламент націоналістичних і радикальних політсил.

Новини
Дострокові вибори в Раду: в ОБСЄ і НАТО зробили заяву

"Все це свідчить про те, що народ України втомився від політики залякування і терору, що проводилася попередньою владою. Можна, мабуть, назвати минуле голосування "голосуванням надії", - заявили окупанти.

Відзначимо, проросійська політсила кума Путіна, яку активно підтримували пропагандисти, набрала близько 13% голосів, здобувши велику перемогу на Донбасі.

Вибори, ілюстрація

Вибори, ілюстрація

день

Президентська партія "Слуга народу" має всі шанс и взяти більшість місць в новому парламенті, її представлятимуть близько 240 народних депутатів. OBOZREVATEL розбирався, чим небезпечна монополія влади і до яких наслідків це може призвести в майбутньому.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
19
1
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel